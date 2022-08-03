«Было больно кричать». Мария Ласицкене выиграла чемпионат России со слезами на глазах

Эмоции Марии Ласицкене после прыжка на два метра на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах были сильнейшими. Она взяла эту высоту с третьей попытки, громко и победно закричала, а потом заплакала. Казалось, что олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира больше не найдёт в себе сил, чтобы прыгать дальше, но она смогла.

Выступление Ласицкене на главных стартах сезона – всегда что-то запредельное. Конечно, для Маши этим стартом должен был стать чемпионат мира в США. У неё была американская виза, что по нынешним временам уже многое значит. Но не было разрешения не выступление. Даже в нейтральном статусе.

Австралийка Элеанор Паттерсон билась с украинкой Ярославой Могучих за титул чемпионки мира и выиграла, а действительно лучшая прыгунья планеты была словно в клетке заперта. Летний сезон у Маши получался сложным. Выше 1,95 м она не прыгала, да и откуда было взять мотивацию, чтобы взлететь ещё выше? На последних перед чемпионатом России соревнованиях Ласицкене просто разрыдалась.

Что творилось в её душе – сложно представить. И сколько Маша уже пережила за свою карьеру несправедливости – тоже. Она пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в ту пору, когда все соперницы были от неё на гигантском расстоянии. Олимпиаду в Токио перенесли на год из-за пандемии ровно тогда, когда Ласицкене была в великолепной, фантастической форме.

А в прошлом году, когда Игры в Токио всё же состоялись, она подходила к ним, спешно залечивая сложную травму. И каким-то невероятным, фантастическим образом победила.

В нынешнем сезоне Ласицкене осталась без международных стартов. Но на чемпионате России просто вытащила из себя всё, что могла. В её победе сомнений не было, и для этого оказалось достаточно прыгнуть на 1,94 м. Но именно для того, чтобы показать, что даже не имеющая возможности соревноваться с сильными соперницами чемпионка так и остаётся лучшей, Маша прыгнула и на два метра.

Первая попытка была совсем неудачной, вторая – почти хорошей, а третья – отличной. В этот момент все эмоции, которые Ласицкене держала в себе, вырвались наружу.

«Два метра забрали много сил эмоционально, поскольку тот выплеск эмоций, когда я перелетела, — это уже попытки две. У меня даже все рёбра заболели. Эмоции очень много сил забирают. Мне физически было больно кричать. Но это то, что я не могу контролировать, это само выплёскивается. С этим надо работать», — призналась чемпионка.

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Ну кто, кто бы стал прыгать дальше после такого? Маша по просьбе своего тренера Геннадия Габриляна пыталась штурмовать 2,04 м, но ей, кажется, просто не хватило конкуренции в секторе.

Будь рядом те же Паттерсон с Могучих, россиянка в очередной показала бы, кто на самом деле является лучшей в мире. Сомнений в этом никаких нет.