Украинская легкоатлетка: российские спортсмены должны быть везде отстранены

Чемпионка мира и бронзовый призёр олимпиады в Лондоне украинская легкоатлетка Ольга Саладуха высказалась о российских спортсменах на международных турнирах.

«Как мы добивались их отстранения? Первое, что мы сделали – это чат. Каждая из федераций начала работать, писать письма, писать обращение от федерации на федерации мировые, что Украина не хочет соревноваться вместе с Россией.

Потом оно шаг за шагом, понемногу… На соревнованиях спортсмены даже не выходили на дорожку. Они говорили: «Мы не хотим. Мы будем бойкотировать эти соревнования». Европейские страны. Мы видели, что постепенно стали отстранять.

Затем последовало громкое заявление президента МОК, что они позволяют быть Исинбаевой и Тарпищеву на каких-то мероприятиях. У нас это тоже вызывало возмущение, потому что они, что, космонавты? Они с другой планеты? Они русские.



Если они русские, то мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены – нигде не должно быть российских спортсменов. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — сказала Саладуха в эфире You-Tube канала «Прямой FM».