С 8 по 13 августа в Санкт-Петербурге проходит первенство России в олимпийских классах яхт

По предварительным заявкам, в соревнованиях примет участие 161 спортсмен из 13 регионов. Первенство проходит с 8 по 13 августа в Санкт-Петербурге.
На регате будет разыграно восемь комплектов медалей в классах: «470 — смешанный», «Лазер-Стандарт» (возрастные категории до 19 лет и до 21 года), «Лазер-Радиал» (девушки до 21 года), а также парусная доска IQFoil (дивизионы – юноши и девушки до 19 и до 17 лет).
Настоящая борьба за победу развернётся в классе «Лазер-Стандарт». В зачётной группе до 21 года за золото поборются Максим Шапошников и Дмитрий Головкин из команды Крестовского острова. В прошлом году на протяжении всего первенства России в классе «Лазер-Радиал» эти два гонщика сражались за победу, всё решилось буквально в последней гонке. В этом году они выступают уже в олимпийской дисциплине, но борьба продолжается. В дивизионе до 19 лет у гонщиков «Лазер-Стандарт» преимущество имеют «местные»: спортсмены академии Лев Лебедев и Михаил Хоменко.
В «Лазер-Радиал» безусловным претендентом на победу является Александра Лукоянова (Крестовский остров), выигравшая накануне IV этап Кубка России. Конкуренцию ей составит победительница первенства России прошлого года в олимпийских классах яхт Елизавета Боровкова (Крестовский остров).
В классе 470 за золото будут бороться экипаж Дмитрия Лаздина и Марины Фёдоровой (Крестовский остров), конкуренцию им составят бронзовые призёры Кубка России Анастасия Филонова и Данила Похлебаев (Краснодарский край).
Интрига сохраняется в классе IQFoil. Из-за того, что первенство России – первые юношеские соревнования в этом новом классе, невозможно предсказать, кто из гонщиков будет лидировать.
С 9 по 12 августа будут проходить прямые трансляции гонок. Смотрите их по ссылке в соцсети «ВКонтакте».
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