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Турция готова к проведению Олимпийских игр в 2036 году

Турция готова к проведению Олимпийских игр в 2036 году
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Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу рассказал о подготовке страны к проведению Олимпиады. Чиновник отметил, что Турция ждёт решения МОК.

13 июля мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил о том, что город станет претендентом на организацию Игр-2036.

«Турция готова к организации любых соревнований, включая Олимпийские игры. Мы знаем, как это работает. Мы делаем свою работу качественно, и готовы соблюсти все требования МОК. Турция готова принять любые предложения по проведению Олимпийских игр. Страна ждёт решения МОК», — приводит слова министра спорта Турции Inside the Games.

Турция может стать первой мусульманской страной, которая когда-либо проводила Олимпийские игры. Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году, а ещё через четыре года спортсмены будут соревноваться в Лос-Анджелесе.

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