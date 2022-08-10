Турция готова к проведению Олимпийских игр в 2036 году

Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу рассказал о подготовке страны к проведению Олимпиады. Чиновник отметил, что Турция ждёт решения МОК.



13 июля мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил о том, что город станет претендентом на организацию Игр-2036.



«Турция готова к организации любых соревнований, включая Олимпийские игры. Мы знаем, как это работает. Мы делаем свою работу качественно, и готовы соблюсти все требования МОК. Турция готова принять любые предложения по проведению Олимпийских игр. Страна ждёт решения МОК», — приводит слова министра спорта Турции Inside the Games.



Турция может стать первой мусульманской страной, которая когда-либо проводила Олимпийские игры. Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году, а ещё через четыре года спортсмены будут соревноваться в Лос-Анджелесе.