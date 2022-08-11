«Аверины могут стать хорошими депутатами». Винер — о возможном завершении карьеры сестёр

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о том, кем могут стать сёстры Дина и Арина Аверины после завершения карьеры.

«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них всё получится», – приводит слова Винер Sport24.

Ранее сёстры Аверины совместно заявили о том, что завершат карьеру, если сборная России не будет допущена до Олимпийских игр – 2024. В настоящее время они поддерживают форму, тренируются.

Напомним, сёстры не смогли завоевать золотые медали на Олимпийских играх – 2020. Первое место досталось Линой Ашрам из Израиля, а после завершения соревнований разгорелся судейский скандал.