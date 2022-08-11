«Аверины могут стать хорошими депутатами». Винер — о возможном завершении карьеры сестёр
Поделиться
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о том, кем могут стать сёстры Дина и Арина Аверины после завершения карьеры.
«После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них всё получится», – приводит слова Винер Sport24.
Ранее сёстры Аверины совместно заявили о том, что завершат карьеру, если сборная России не будет допущена до Олимпийских игр – 2024. В настоящее время они поддерживают форму, тренируются.
Напомним, сёстры не смогли завоевать золотые медали на Олимпийских играх – 2020. Первое место досталось Линой Ашрам из Израиля, а после завершения соревнований разгорелся судейский скандал.
Комментарии
- 11 августа 2022
-
11:55
-
10:24
-
09:57
-
09:09
-
04:05
-
03:46
-
00:53
- 10 августа 2022
-
23:44
-
22:14
-
21:52
-
21:42
-
19:52
-
19:29
-
19:12
-
18:37
-
17:10
-
16:21
-
14:09
-
11:49
-
09:07
-
00:46
- 9 августа 2022
-
23:24
-
22:53
-
22:37
-
19:13
-
19:06
-
19:02
-
16:00
-
15:21
-
14:02
-
13:30
-
13:13
-
13:00
-
12:45
-
10:04
Партнерский контент