Кенийку Кипьегон отделили доли секунды от мирового рекорда в беге на 1500 метров

Кенийская бегунья Фаит Кипьегон вчера, 10 августа, одержала победу на дистанции 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако с результатом 3.50,37 секунды, обновив национальный рекорд и высшее достижение турнира. Она пробежала 1500 метров со вторым временем в истории среди женщин. Ей не хватило до мирового рекорда 0,3 секунды.

«Я гоняюсь за этим временем довольно давно. Знала, что это лучшее место для установления мирового рекорда, поэтому разочарована тем, что потеряла его на последних метрах дистанции», — цитирует Кипьегон пресс-служба World Athletics.

Кипьегон является двукратной олимпийской чемпионкой и действующей чемпионкой мира в беге на 1500 метров. На мировом первенстве по лёгкой атлетике в Юджине (США) она показала результат 3.52,96 секунды.

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно на YouTube канале Wanda Diamond League.