Ямайская спринтерша установила уникальное достижение на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс вчера, 10 августа, одержала победу в беге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Монако с лучшим результатом сезона в мире — 10,62 секунды. С этим выступлением она стала первой женщиной, которая в течение одного сезона смогла шесть раз пробежать стометровку быстрее 10,70 секунды.

«Возможность постоянно выбегать из 10,70 секунды многое значит для меня. Это круто. Удерживать скорость на таком высоком уровне очень сложно. Мне далеко за тридцать, но я чувствую, что способна ещё на большее. С нетерпением жду возможности повторить свой личный рекорд (10,60 секунды. — Прим. «Чемпионата») до конца сезона», — приводит слова спортсменки пресс-служба World Athletics.

Фрейзер-Прайс до старта в Монако пробежала в этом сезоне стометровку на официальных турнирах четыре раза по 10,67 секунды (на турнире в Кении, на этапе Бриллиантовой лиги во Франции, на ЧМ по лёгкой атлетике в США и на этапе континентального тура в Венгрии) и один раз за 10,66 секунды (на этапе Бриллиантовой лиги в Польше).

На недавнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США) Фрейзер-Прайс одержала победу на дистанции 100 метров. Для неё это 10-е по счёту золото мировых первенств. Также она является трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно на YouTube канале Wanda Diamond League.