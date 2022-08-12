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Сергею Карякину вручили государственную награду

Сергею Карякину вручили государственную награду
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил российскому гроссмейстеру Сергею Карякину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Сергея Карякина, соответствующие награды вручили пловцам Михаилу Довгалюку и Александру Красных, гандболисткам Екатерине Ильиной, Ольге Фоминой, Елене Михайличенко и Анне Седойкиной, прыгуну в воду Виктору Минибаеву, баскетболистке Анастасии Логуновой и легкоатлетке Марии Гончаровой, выступающей в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Сергея Карякина на шесть месяцев.

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