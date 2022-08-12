Узбекистанским шахматистам подарили автомобили Equinox и $ 55 тыс. за победу на Олимпиаде

В международном аэропорту «Ташкент» состоялась торжественная церемония встречи и награждения членов мужской сборной Узбекистана по шахматам, которая стала победителем Всемирной шахматной олимпиады, проходившей с 28 июля по 10 августа в Ченнаи (Индия). Об этом сообщает uznews.uz.

Спортсменов торжественно встретили представители правительства во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. На мероприятии он зачитал приветствие президента и вручил шахматистам награды.

Согласно решению главы государства, каждому из пяти чемпионов вручили ключи от автомобилей Chevrolet Equinox. Кроме этого, все члены сборной получили вознаграждение в виде денежной суммы, эквивалентной $ 55 тыс.

На Всемирной шахматной олимпиаде сборная Узбекистана одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.