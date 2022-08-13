«Ласицкене рыдала от бессилия». Чемпионка России – о безысходности в лёгкой атлетике

Чемпионка России по лёгкой атлетике Светлана Аплачкина высказалась о невыполненных обещаниях ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики), а также затронула тему проблемы с отсутствием выступлений на международном уровне.
«Нужно спросить хотя бы с нашей федерации, когда обещания начнут выполняться? А то ВФЛА постоянно раздаёт пустые обещания о том, что вот-вот ограничения снимут, но это тянется, кажется, бесконечно.
Недавно наш президент Ирина Привалова сказала такую фразу в отношении отстранения российских спортсменов даже в нейтральном статусе от всех турниров, мол, ничего страшного, психологически отдохнут. В смысле? О чём это вообще?! Народ на чемпионате России выступает со слезами на глазах от того, что не может соревноваться с сильнейшими и варится в собственном соку, а она говорит про психологический отдых? Анжелика с Марией рыдали после своих прыжков от полного бессилия. Мне тоже обидно от того, что я не могу бегать с теми, кто считается с лучшими в мире», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью со Светланой Аплачкиной читайте на «Чемпионате» в субботу в 10:00 мск.
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