«Это совершенно другой мир». Чемпионка страны по ЛА сравнила турниры в Польше и России

Чемпионка России по лёгкой атлетике Светлана Аплачкина рассказала об организации и атмосфере на турнире в Польше, а также сопоставила некоторые детали с российскими реалиями.



«В прошлом году у меня была возможность воспользоваться нейтральным статусом, и я даже выезжала на первые в карьере международные соревнования. Это совершенно другой мир.



Я ездила на Мемориал Камилы Сколимовской в Польшу. Пробежала так себе, если говорить о занятом месте. Но какая же там была атмосфера! Такого количества зрителей на трибунах я не видела никогда. Это было очень круто! Да и сама организация на высшем уровне. Прилетаешь – тебя встречают в аэропорту, везут в гостиницу. Я прибыла на место вечером, нужно было сделать тренировку. Обратилась к организаторам с просьбой подсказать, где находится парк или набережная. Знаете, что они сделали? Отвезли меня на стадион, дождались, пока я проведу тренировку и привезли обратно. В гостинице обязательно есть стенд с чётким расписанием и составом участников. Всё максимально удобно и сделано для спортсменов.



А у нас стартовые протоколы только ночью появлялись. Гостиница же… Приезжаешь, а тебе говорят, что заселение только в 14.00. А если ты приехал в 10.00? Куда деваться? Сидишь, ждёшь», – сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.



Полное интервью со Светланой Аплачкиной читайте на «Чемпионате» в субботу в 10:00 мск.