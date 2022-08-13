Чемпионка России по лёгкой атлетике рассказала, сколько денег дадут за золото Спартакиады

Чемпионка России по лёгкой атлетике Светлана Аплачкина раскрыла суммы призовых за победу на Спартакиаде, сравнив их с суммой за первое место на чемпионате мира.

«Я осторожно отношусь к обещаниям. По последней информации, победа на Спартакиаде будет оцениваться в 370 тысяч рублей. Хотя эти данные постоянно меняются. Назывались цифры и 100 тысяч, и 300 тысяч. Если уже ничего не поменяется, это будут самые большие призовые для соревнований на дорожке. На чемпионате мира за первое место выплачивается по $ 70 тыс. Можете сами сравнить, сопоставимы эти призовые или нет», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью со Светланой Аплачкиной читайте на «Чемпионате» в субботу в 10:00 мск.