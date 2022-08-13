Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка России по лёгкой атлетике рассказала, сколько денег дадут за золото Спартакиады

Чемпионка России по лёгкой атлетике рассказала, сколько денег дадут за золото Спартакиады
Комментарии

Чемпионка России по лёгкой атлетике Светлана Аплачкина раскрыла суммы призовых за победу на Спартакиаде, сравнив их с суммой за первое место на чемпионате мира.

«Я осторожно отношусь к обещаниям. По последней информации, победа на Спартакиаде будет оцениваться в 370 тысяч рублей. Хотя эти данные постоянно меняются. Назывались цифры и 100 тысяч, и 300 тысяч. Если уже ничего не поменяется, это будут самые большие призовые для соревнований на дорожке. На чемпионате мира за первое место выплачивается по $ 70 тыс. Можете сами сравнить, сопоставимы эти призовые или нет», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью со Светланой Аплачкиной читайте на «Чемпионате» в субботу в 10:00 мск.

Новость по теме
Всероссийские Спартакиады будут традиционно проводиться в год после Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022