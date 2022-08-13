«Говорят, нас никуда не пустят ещё 10 лет». Чемпионка страны – о будущем спорта в России

Чемпионка России по лёгкой атлетике Светлана Аплачкина высказалась о перспективах участия в международных соревнованиях в ближайшие годы.
«Некоторые молодые спортсмены начинают разбегаться, если говорить о средних дистанциях. А если посмотреть на тех, кто за ними – их просто нет. Да и какой может быть интерес у детей к лёгкой атлетике, если они видят перед глазами только отрицательные примеры того, что нас никуда не пускают. Знаете, какие разговоры в легкоатлетической тусовке? Нам ничего не светит в плане участия в международных соревнованиях в ближайшие 10 лет! Но всё равно мы живём надеждой. Лично я в глубине души верю, что ещё сумею выступить на зарубежных стартах и зарубиться с сильнейшими», – сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью со Светланой Аплачкиной читайте на «Чемпионате» в субботу в 10:00 мск.
- 13 августа 2022
-
03:57
-
03:15
-
02:31
-
01:45
- 12 августа 2022
-
20:24
-
19:46
-
19:42
-
17:45
-
17:26
-
16:47
-
16:00
-
15:58
-
15:24
-
15:22
-
11:28
-
11:26
-
11:08
-
10:45
- 11 августа 2022
-
23:10
-
22:30
-
20:46
-
20:14
-
19:42
-
19:29
-
17:20
-
16:47
-
15:20
-
14:01
-
11:55
-
10:24
-
09:57
-
09:09
-
04:05
-
03:46
-
00:53