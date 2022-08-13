«Говорят, нас никуда не пустят ещё 10 лет». Чемпионка страны – о будущем спорта в России

Чемпионка России по лёгкой атлетике Светлана Аплачкина высказалась о перспективах участия в международных соревнованиях в ближайшие годы.



«Некоторые молодые спортсмены начинают разбегаться, если говорить о средних дистанциях. А если посмотреть на тех, кто за ними – их просто нет. Да и какой может быть интерес у детей к лёгкой атлетике, если они видят перед глазами только отрицательные примеры того, что нас никуда не пускают. Знаете, какие разговоры в легкоатлетической тусовке? Нам ничего не светит в плане участия в международных соревнованиях в ближайшие 10 лет! Но всё равно мы живём надеждой. Лично я в глубине души верю, что ещё сумею выступить на зарубежных стартах и зарубиться с сильнейшими», – сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.



Полное интервью со Светланой Аплачкиной читайте на «Чемпионате» в субботу в 10:00 мск.

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