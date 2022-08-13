«Он виноват». Чемпионка России по ЛА Аплачкина раскритиковала поступок прыгуна Лысенко

Чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина оценила резонансное дело российского прыгуна Данила Лысенко.
«Я согласна, что получить флажок может любой из нас, никто от этого не застрахован. Но когда у тебя уже есть флажок, ты будешь на воду дуть и во всём перестраховываться, чтобы ситуация не повторилась. А когда уже два флажка? Куда Данил смотрел? Я не понимаю. Если бы он был внимательнее и более ответственно относился к своим обязанностям, мы бы сейчас про эту историю не говорили! Так что он виноват. Как и те, кто потом решил его вытащить. Обида на них у меня большая. Именно из-за них мы не имеем возможности выступать на международном уровне. Все мы в спорте не вечные, и когда ты выходишь на пик своих результатов и не имеешь возможности себя проявить… Жизнь и карьера многих легкоатлетов могла пойти совершенно по иному пути», — сказала Аплачкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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