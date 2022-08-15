Легкоатлеты получат 150 тыс. рублей за победу в финале «Королевы российского спорта»

Сегодня, 15 августа, президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил призовые за финал «Королевы российского спорта», который пройдёт в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России. Об этом сообщает пресс-служба организации.



По итогам выступления в Финале участники получат призовые выплаты в следующих размерах:



1-е место – 150 000 рублей;

2-е место – 80 000 рублей;

3-е место – 60 000 рублей;

4-е место – 30 000 рублей;

5-е место – 20 000 рублей;

6-е место – 10 000 рублей.



Также легкоатлеты смогут получить дополнительные выплаты:

за лучший результат сезона в мире — 100 000 рублей;

за лучший результат сезона в Европе – 50 000 рублей;

за рекорд России – 300 000 рублей;

за высшее достижение России в возрастной группе (U18, U20, U23) – 100 000 рублей.