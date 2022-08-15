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Легкоатлеты получат 150 тыс. рублей за победу в финале «Королевы российского спорта»

Легкоатлеты получат 150 тыс. рублей за победу в финале «Королевы российского спорта»
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Сегодня, 15 августа, президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил призовые за финал «Королевы российского спорта», который пройдёт в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам выступления в Финале участники получат призовые выплаты в следующих размерах:

1-е место – 150 000 рублей;
2-е место – 80 000 рублей;
3-е место – 60 000 рублей;
4-е место – 30 000 рублей;
5-е место – 20 000 рублей;
6-е место – 10 000 рублей.

Также легкоатлеты смогут получить дополнительные выплаты:

за лучший результат сезона в мире — 100 000 рублей;
за лучший результат сезона в Европе – 50 000 рублей;
за рекорд России – 300 000 рублей;
за высшее достижение России в возрастной группе (U18, U20, U23) – 100 000 рублей.

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