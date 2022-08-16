Олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьёва взяла паузу в карьере

Олимпийская чемпионка 2012 года в женской борьбе Наталья Воробьёва сообщила, что приняла решение взять паузу в карьере и заняться развитием детско-юношеского спорта.

31-летняя Воробьёва также завоевала серебро Игр-2016, дважды становилась чемпионкой мира, трижды выигрывала первенство континента. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Пока взяла паузу в карьере. Ситуация непростая, международных соревнований нет. Поэтому на данном этапе приняла для себя решение направить свои усилия на работу по развитию детского спорта, чтобы к тому моменту, когда нашим юным борцам придёт время бороться по молодёжи или по взрослым, они были готовы, не разбежались из спорта. Мы проводим разные турниры для детей, один из них состоится совсем скоро — 8–9 октября на Зимнем стадионе в Санкт-Петербурге», — приводит слова Воробьёвой ТАСС.