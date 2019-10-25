Российские борцы забрали из Китая все медали. И про Джеки Чана не забыли

Военные игры – это серьёзно

Часто бывает, что после крупного турнира спортсмены берут паузу и пропускают другие соревнования. Речь идёт не только о борьбе, а вообще о любом виде спорта. Но только не в случае сборной России по борьбе. Наши ребята после успеха на чемпионате мира в Нур-Султане отказались от заслуженного отдыха и отправились в Китай на Всемирные военные игры в боевом составе.



Причём скепсис относительно статуса Военных игр здесь абсолютно неуместен. В Ухань приехал мощный состав участников. Сборная России привезла сразу трёх чемпионов мира 2019 года – Гаджимурада Рашидова, Мусу Евлоева и Наталью Воробьёву. И другие страны отстали не сильно: среди военнослужащих оказалось немало фаворитов. Получилась неплохая репетиция перед летней Олимпиадой в Токио. А ведь таких таких прикидок остаётся всё меньше и меньше. От этого ценность их возрастает.

Три победителя ЧМ-2019 по борьбе вошли в состав сборной России на Военные игры

Рис и Джеки Чан

Перед поездкой в Китай пресс-служба Федерации спортивной борьбы России выпустила забавный ролик, где у наших спортсменов спрашивали, с чем у них ассоциируется Поднебесная. И практически в каждом разговоре речь так или иначе заходила о рисе и… Джеки Чане. Пик знаменитого актёра, вообще-то, пришёлся на 90-е годы, однако это не мешает ему оставаться популярным в России. В том числе и среди борцов.

В серьёзной части разговора все без исключения члены сборной России отмечали настрой бороться за победу на статусном турнире. Никто не относился к Военным играм как к проходным соревнованиям. И парни с девушками доказали всё делом, завоевав 12 из 12 возможных медалей в Китае! Никто из россиян не уехал из Уханя с пустыми руками.

Триумф вольников

Близким к идеальному можно назвать выступление сборной России на турнире борцов вольного стиля. В первый день соревнований Артур Найфонов, Гаджимурад Ращидов и Хетик Цаболов победили в своих финалах и принесли команде три золотые медали. Все ребята отмечали, что не сомневались в победе, хотя и признавались, что финалы не бывают лёгкими. Вот такие дипломаты. На следующий день Владислав Бацаев добавил к к наградам свою бронзу, зафиксировав итог – три первых места и одно третье.

Борцы Рашидов, Цаболов и Найфонов завоевали золото Военных игр

Греко-римское разнообразие

Борцы греко-римского стиля выступили чуть хуже, но тоже очень достойно. Золото, два серебра и бронза – солидный показатель. Первыми от России вышли биться Сергей Емелин и Артём Сурков. Сергей в финале не смог справиться с представителем КНДР Ри Се Юнгом и был этим очень расстроен. А Артём и вовсе вынужден был сняться с финала из-за повреждения. Евгений Салеев уезжает из Китая с бронзой. Единственное золото России принёс действующий чемпион мира Муса Евлоев.

Воробьёва стала чемпионкой Всемирных военных игр по борьбе

Лейтенант Росгвардии крушит всех

В женской части главным триумфатором, конечно, стала олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Наталья Воробьёва. Лейтенант Росгвардии в финале сначала пропустила атаку китаянки Джуан Вонг, но потом переломила ход схватки и победила на туше.

«То движение, на которое я залезла, так сказать, на первое движение, было моим, но после перерыва уверенности во мне стало меньше. Я работаю над этим. Вот сейчас я почувствовала кураж от этих красивых и эффектных бросков», — рассказала Воробьёва пресс-службе ЦСКА.



Мария Кузнецова стала обладательницей серебряной награды, а Милана Дадашева и Ханум Велиева – бронзовые призёры.