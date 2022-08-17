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Макларен заявил, что не смог бы защищать в суде отстранённых российских спортсменов

Макларен заявил, что не смог бы защищать в суде отстранённых российских спортсменов
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Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, канадский юрист Ричард Макларен заявил, что не смог бы защищать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранённых российских спортсменов.

«Согласился бы я защищать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранённых от международных стартов российских спортсменов, если бы не был арбитром CAS? Извините, но я не могу этого сделать. Я не занимаюсь судебной работой, защищая кого-либо», — приводит слова Макларена ТАСС.

Ранее Макларен заявил, что рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) мировым спортивным федерациям об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине несправедлива по отношению к спортсменам.

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