Макларен заявил, что не смог бы защищать в суде отстранённых российских спортсменов

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, канадский юрист Ричард Макларен заявил, что не смог бы защищать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранённых российских спортсменов.
«Согласился бы я защищать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранённых от международных стартов российских спортсменов, если бы не был арбитром CAS? Извините, но я не могу этого сделать. Я не занимаюсь судебной работой, защищая кого-либо», — приводит слова Макларена ТАСС.
Ранее Макларен заявил, что рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) мировым спортивным федерациям об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине несправедлива по отношению к спортсменам.
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