Главный борец с допингом в России вступился за наших спортсменов. Это хоть что-то изменит?

Хайо Зеппельт, Ричард Макларен, канал ARD. Разве может в таком сочетании имён и названий быть что-то позитивное для российского спорта? Канадский юрист и немецкий журналист просто «топили» Россию, их расследования привели к тому, что наша страна выступала без флага и гимна на двух Олимпиадах.

Но Макларен в программе Зеппельта сенсационно выступил за возвращение россиян в мировой спорт, откуда Международный олимпийский комитет их выбросил в конце февраля. Как такое возможно и что может изменить?

Что сказал Ричард Макларен в программе Хайо Зеппельта?

«То, как с обращаются с российскими спортсменами, несправедливо. Не спортсмены начали этот конфликт, они не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в соревнованиях. Если Спортивный арбитражный суд примет решение в их пользу, международные федерации вынуждены будут подчиниться и разрешить им соревноваться», – сказал 77-летний функционер.

В современном мире подобные высказывания являются исключением из общей западной позиции по России. Чтобы сказать такое, нужно быть очень смелым человеком.

Кто такой Ричард Макларен и как его доклады повлияли на российский спорт?

Но от Макларена слышать такое просто удивительно.

Шесть лет назад именно он лишил российский спорт права на национальную идентичность.

Конечно, не канадский юрист, который был одним из руководителей ВАДА, принимал окончательное решение. Но подробнейшие доклады Макларена о государственной поддержке допинга в российском спорте привели к жесточайшим санкциям.

Макларен возглавил комиссию ВАДА по расследованию нарушений на Олимпиаде-2014 в Сочи и выявил массу нарушений. Это Макларен утверждал, что пробы российских спортсменов заменялись на заранее подготовленные чистые образцы. Схему с «дыркой в стене» якобы реализовывало Минспорта России при поддержке ФСБ.

Практически эксклюзивный доступ к этим данным имел и немецкий журналист Хайо Зеппельт, который выпустил несколько документальных фильмов-расследований на тему допинга в российском спорте.

Имена Макларена и Зеппельта в России несколько лет назад были нарицательными, как и имя экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего из страны и ставшего информатором ВАДА.

Хайо Зеппельт Фото: Octavio Passos/Getty Images

Что могут изменить слова Макларена в отношении российского спорта?

В нынешних словах Макларена о том, что российских спортсменов нужно вернуть на международную арену, нет никакого противоречия с тем, что он делал раньше. Если только допустить, что Макларен как тогда, так и сейчас ратует за равные условия абсолютно для всех спортсменов. Тогда нужно было защитить остальных от «русских допингёров», сейчас же обеспечить россиянам возможность соревноваться со всеми.

Впрочем, можно предположить и другое: Зеппельт пригласил Макларена только для того, чтобы в его программе прозвучали две противоположные точки зрения. Ведь вторым гостем стала депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая обвинила Россию в разрушении мирового спорта. Как именно? По её мнению, Россия накачивала деньгами международные федерации, оказывала щедрую помощь организаторам крупных турниров и вообще разрушила спортивные институты изнутри, так как против российских чиновников никто не осмеливался принимать меры.

«Россия и сейчас может использовать своё влияние, даже если спортсмены больше не допущены к соревнованиям. Настало время наложить санкции на всех российских чиновников, которые имеют право голоса в международных спортивных федерациях, и лишить их всех прав», – заявила фон Крамон.

Слова Макларена ничем российскому спорту не помогут, к сожалению. Тем более канадский профессор признал, что «пока конфликт продолжается, международное спортивное сообщество не изменит своего решения после того, как оно было принято».

А вот слова фон Крамон – это призыв к действию, это то, что легко может воплотиться в жизнь. Особенно если учесть недавние заявления главы МОК Томаса Баха о том, что даже говорить о возвращении россиян в мировой спорт рано. А уж возвращать – тем более.