Италия победила в медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию, который проходил в Риме (Италия) с 11 по 17 августа. В течение турнира им удалось завоевать в общей сложности 35 медалей (13 золотых, 13 серебряных, 9 бронзовых). На второй строчке по числу наград расположилась сборная Венгрия (5 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых). Тройку призёров замыкают британцы, в их активе столько же наград, сколько и у венгров, но на одну победу меньше (4 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Медальный зачёт.

1. Италия (13, 13, 9).

2. Венгрия (5, 7, 3).

3. Великобритания (4, 5, 6).

Напомним, российские спортсмены по решению Международной федерации плавания (FINA) были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине и не принимали участия в этом турнире.