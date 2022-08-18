В России установят мировой рекорд по синхронной планке

28 августа 2022 года при поддержке Министерства спорта РФ спортивный блогер №1 России Алексей Столяров проведет самую массовую тренировку в мире с синхронной планкой.

На набережной Парка Горького в Москве соберутся более 5000 человек. Вместе они примут участие в спортивной разминке, а затем установят новый мировой рекорд в присутствии официального судьи Книги Рекордов России.

К тренировке присоединятся Министр спорта РФ Олег Матыцин, а также популярные спортсмены, блогеры и телеведущие. Среди них олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, рэп-исполнитель ST, видеоблогеры Макс Брандт, Полина Трубенкова, Эльдар Джарахов и Карина Кросс, основатель и продюсер Dream Team House Ярослав Андреев и другие.

Мероприятие будет сопровождаться DJ-сетами и другими развлекательными активностями.



Для тех, кто не сможет физически присоединиться к тренировке, Алексей Столяров запускает челлендж в VK Клипах — участникам предлагается снять и выложить клип #ВПланке в интересном месте или креативном образе с 16 по 26 августа. Авторы самых крутых роликов получат приглашение на встречу с Алексеем Столяровым в офисе VK. А победителям, которые не смогут приехать, Алексей отправит спортивную одежду из коллекции собственного бренда.

Дата: 28 августа 2022 года

Место проведения: набережная Парка Горького



Тайминг мероприятия:



17:00 – Регистрация участников

18:00 – Официальное открытие

18:30 – Установление рекорда

19:00 – Завершение мероприятия



Ссылка на форму регистрации участников.



Контакты для аккредитации СМИ:



Мария Потапенко

+7 950 716 96 03

m.potapenko@heroleague.ru