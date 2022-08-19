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Олимпийский чемпион Томас Пидкок впервые выиграл ЧЕ по маунтинбайку в кросс-кантри

Олимпийский чемпион Томас Пидкок впервые выиграл ЧЕ по маунтинбайку в кросс-кантри
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Британец Томас Пидкок выиграл чемпионат Европы по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Представитель Великобритании преодолел 34,9 км за 1 час 18 минут и 9 секунд. Ближайший преследователь, датчанин Себастьян Фини Карстенсен отстал от победителя на 11 секунд. Бронзовым призёром стал швейцарец Филиппо Коломбо.

23-летний Пидкок – олимпийский чемпион Игр-2020 в этой дисциплине. Также он является действующим чемпионом мира по велокроссу и выступает в шоссейных велогонках за команду Ineos Grenadiers.

Маунтинбайк. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Мужчины. Кросс-кантри

1. Томас Пидкок (Великобритания) – 1:18.09.
2. Себастьян Фини Карстенсен (Дания) – отставание 0.11.
3. Филиппо Коломбо (Швейцария) +0.12.

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