Олимпийский чемпион Томас Пидкок впервые выиграл ЧЕ по маунтинбайку в кросс-кантри
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Британец Томас Пидкок выиграл чемпионат Европы по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Представитель Великобритании преодолел 34,9 км за 1 час 18 минут и 9 секунд. Ближайший преследователь, датчанин Себастьян Фини Карстенсен отстал от победителя на 11 секунд. Бронзовым призёром стал швейцарец Филиппо Коломбо.
23-летний Пидкок – олимпийский чемпион Игр-2020 в этой дисциплине. Также он является действующим чемпионом мира по велокроссу и выступает в шоссейных велогонках за команду Ineos Grenadiers.
Маунтинбайк. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Мужчины. Кросс-кантри
1. Томас Пидкок (Великобритания) – 1:18.09.
2. Себастьян Фини Карстенсен (Дания) – отставание 0.11.
3. Филиппо Коломбо (Швейцария) +0.12.
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