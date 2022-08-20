Д. Аверина: не собиралась бить рекорд Канаевой, просто запуталась, сколько у меня медалей

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина ответила, ставила ли перед собой цель побить рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей с чемпионатов мира.

Двукратная олимпийская чемпионка Канаева в период с 2007 по 2011 год завоевала 17 золотых медалей. Рекорд Евгении держался 10 лет. В активе Дины 18 наград.

«Я не ставила цель побить рекорд Жени (Канаевой), потому что я запуталась, сколько у меня медалей. Спасибо новостям, которые считали их.

А хотела стать именно четырёхкратной, это стало моей мечтой после Олимпийских Игр, когда я поняла, что еду на чемпионат Мира.

Но не расстроилась бы, если бы не стала, была бы рада, если бы Ариша выиграла. Я всегда просто выступала, не ставила цель, что нужно выиграть, главное не подвести страну и тренера», — приводит слова Дины её фан-сообщество «LL CREATION».