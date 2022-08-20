Дина Аверина рассказала, как Ирина Винер похвалила её за снятие с чемпионата России

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина объяснила, почему снялась с чемпионата России.

Снятие произошло после грубой ошибки в упражнении с мячом, поэтому все решили, что гимнастка просто не стала продолжать. Причина оказалась в другом. Дина, по её словам, просто совершила нехарактерный для неё поступок.

«Когда сейчас проходил чемпионат России, я снялась с финалов после мяча. Все подумали, что я снялась из-за того, что плохо выступила с мячом, но нет. У меня такой характер, что я никогда не сдаюсь и борюсь до конца, но не в этом случае. Я дёрнула спину прямо во время упражнения с мячом, а после чемпионата России — 2020 я дала себе понять, что если ещё раз такое случится, то я не буду никогда в жизни терпеть эту боль, кроме чемпионата Европы, чемпионата мира и Олимпийских игр. Потому что она была адской и даже своему врагу я бы такого не пожелала. Когда я дёрнула спину, то очень долго решалось, буду выступать или нет. Конечно же, со своим характером и зная себя, я переоделась, взяла булавы с мыслью «всё-всё, я пойду выступать». Но, так как это происходило в этом же зале, я не могла успокоиться, у меня началась паническая атака и истерика. Я подошла к Ирине Александровне и сказала: «Я не буду выступать. Я снимаюсь». Она говорит: «Молодец! Правильное решение первый раз для себя ты приняла!» И я снялась», — сказала Аверина в интервью для страницы LL CREATION «ВКонтакте».