«Локомотив» и «Кристалл» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу

Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Кристалл» вышли в финал чемпионата России по пляжному футболу.

В полуфинальном матче «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 5:4. Дублем в составе победителей отметился Брендо. Также по голу на счету Бориса Никонорова, Фёдора Земскова и Нуритдина Мамадиева. У красно-белых дважды отличился Денис Пархоменко. Также по голу забили Спартак Фёдоров и Анатолий Рябко.

«Кристалл» обыграл ЦСКА — 9:5. Дублями в составе победителей отметились Егор Ремизов, Родриго и Остап Фёдоров. Также по голу на счету Дмитрия Шишина, Игоря Бриштеля и Датиньи. У армейцев дважды забил Евгений Новиков. По одному разу отличились Сергей Степлиани, Эду Суарес и Элиотт Монод.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Санкт-Петербург

Полуфиналы

«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 5:4 (2:1, 1:1, 2:2).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 9:5 (2:1, 3:3, 4:1).