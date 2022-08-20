19-летняя Элина Тзенго выиграла ЧЕ в метании копья с личным рекордом

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определилась победительница в метании копья. Золотую медаль с личным рекордом завоевала 19-летняя Элина Тзенго из Греции, отправившая снаряд на отметку 65,81 метра.

Тзенго – победительница Юношеских олимпийских игр – 2018, чемпионка Европы 2021 года среди спортсменов до 20 лет.

Второе место заняла рекордсменка мира из Чехии 41-летняя Барбора Шпотакова, для которой это четвёртая медаль чемпионата Европы за 16 лет. Мировой рекорд (72,28) она установила в 2008 году, а сегодня отправила снаряд на отметку 60,68.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Копьё. Женщины

1. Элина Тзенго (Греция) – 65,81.

2. Адриана Вилагош (Сербия) — 62,01.

3. Барбора Шпотакова (Чехия) – 60,68.