Чемпионка спартакиады в комплексном плавании Чернышева рассказала об эмоциях после победы

Российская пловчиха Анна Чернышева, взявшая золотую медаль спартакиады на дистанции 400 м в комплексном плавании, высказалась о своей подготовке к соревнованиям, любимых дистанциях и тренировках с мужской сборной.

«Мне больше нравится, когда есть борьба, потому что борьба всегда даёт хороший результат. Так всегда. Хотелось бы, чтобы была борьба, но как есть. Я работаю не на победу, а на результат, на себя в первую очередь. Я к каждому старту стараюсь улучшать свои результаты, показывать то, на что я готова. Если не получается улучшать, мы ищем причину, почему не получается. Сейчас я не добавила, это не мой лучший результат. Я могу быть быстрее. Будем думать, почему, как и из-за чего. На Играх Дружбы было 46,40.

Неудобно стоят соревнования? Вообще готовились сперва к Играм Дружбы, потому что это значимый старт в данный момент. Старались поддерживать форму, чтобы сейчас если не улучшить, то показать хотя бы те же секунды. Ставку делали на 200, но 400 тоже получилось. Зачем плаваю, раз это больно? Любая дистанция — это боль (смеётся). Любая дистанция — это тяжело. Я долго сопротивлялась, но тренер сказал — надо. А сейчас мне очень нравится, даже больше, чем 200. 50 метров кролем? Больно, но недолго. Там другие есть нюансы. Я не люблю 50 метров, я не понимаю, как их плыть. Средние дистанции — это моё. Я чувствую себя там в своей стихии.

Какие дистанции, кроме комплекса, нравятся? Брасс и спина. Я все люблю дистанции, но комплекс больше всего. Мне нравится, когда всё вместе, и готовиться интереснее. Плаваю ли с мальчиками? У меня бригада вся из мальчиков. Но они все юниоры. В следующем году один выходит во взрослые, а два мальчика остаются в юниорах. Интереснее ли с ними конкуренция? У меня чаще всего свои режимы, я отдельно от них плаваю. Мне непринципиально, с кем работать. К этим соревнованиям я готовилась одна с тренером. Мне так даже лучше, я люблю, когда всё внимание приковано ко мне (смеётся). Раньше была одна бригада девочек, девочки все ушли, ко мне пришли мальчики. Мне всё равно, как и с кем плавать, главное, чтобы тренер был на бортике и занимался мной», — приводит слова Чернышевой корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.