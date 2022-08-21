Могучих выиграла чемпионат Европы. Ласицкене прыгала выше на чемпионате России

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).

Чемпионат Европы. Прыжки в высоту. Женщины. Финал

1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,95 метра.

2. Мария Вукович (Черногория) — 1,95 метра.

3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,93 метра.

4. Бритт Верман (Нидерланды) — 1,93 метра.

5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,93 метра.

Чемпионат России. Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене — 2,00 метра.

2. Наталья Спиридонова — 1,91 метра.

3. Мария Кочанова — 1,91 метра.



Напомним, что российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.