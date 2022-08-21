Испанец Гарсия стал первым в беге на 800 м на ЧЕ с лучшим результатом в карьере

Испанский легкоатлет Мариано Гарсия стал чемпионом Европы на дистанции 800 м в Мюнхене.
24-летний Гарсия финишировал с результатом 1.44,85. Следом за ним прибежал британский спортсмен Джейк Уайтман — 1.44,91. Бронзовую награду получил Марк Инглиш из Ирландии, показавший результат 1.45,19.
Мариано Гарсия побил свой личный рекорд на соревнованиях в немецком Мюнхене. До этого спортсмен становился чемпионом мира в закрытом помещении с результатом 1.46,20.
Чемпионат Европы в Мюнхене проходит с 15 по 21 августа. Следующее европейское первенство запланировано на 2024 год. Соревнования пройдут в Риме.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен. Германия
Мужчины. 800 м.
1. Мариано Гарсия (Испания) – 1.44,85.
2. Джейк Уайтман (Великобритания) – 1.44,91.
3. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.45,19.
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