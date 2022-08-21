Испанец Гарсия стал первым в беге на 800 м на ЧЕ с лучшим результатом в карьере

Испанский легкоатлет Мариано Гарсия стал чемпионом Европы на дистанции 800 м в Мюнхене.

24-летний Гарсия финишировал с результатом 1.44,85. Следом за ним прибежал британский спортсмен Джейк Уайтман — 1.44,91. Бронзовую награду получил Марк Инглиш из Ирландии, показавший результат 1.45,19.

Мариано Гарсия побил свой личный рекорд на соревнованиях в немецком Мюнхене. До этого спортсмен становился чемпионом мира в закрытом помещении с результатом 1.46,20.

Чемпионат Европы в Мюнхене проходит с 15 по 21 августа. Следующее европейское первенство запланировано на 2024 год. Соревнования пройдут в Риме.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен. Германия

Мужчины. 800 м.



1. Мариано Гарсия (Испания) – 1.44,85.

2. Джейк Уайтман (Великобритания) – 1.44,91.

3. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.45,19.