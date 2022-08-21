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Сборная Германии завоевала золотые медали ЧЕ в эстафете 4×100 м у женщин

Сборная Германии завоевала золотые медали ЧЕ в эстафете 4×100 м у женщин
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Сборная Германии завоевала золотые медали чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Мюнхене (Германия), в эстафете 4×100 м у женщин.

Лёгкая атлетика. Эстафета 4×100 метров. Женщины. Финал

1. Германия — 42,34.
2. Польша — 42,61.
3. Италия — 42,84.
4. Испания — 43,03 (0,022).
5. Нидерланды — 43,03 (0,028).
6. Бельгия — 43,98.
7. Франция — не финишировали.
8. Великобритания — не финишировали.

Сборная Польши поставила национальный рекорд. Мировой рекорд (40,82) в данной дисциплине принадлежит сборной США. Он был установлен на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне.

Чемпионат Европы в Мюнхене (Германия) проходит с 15 по 21 августа. Следующее европейское первенство запланировано на 2024 год. Соревнования пройдут в Риме (Италия).

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