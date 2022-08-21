Полька Скшишовская выиграла ЧЕ в беге на 100 м с барьерами

Польская спортсменка Пия Скшишовская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в Мюнхене на дистанции 100 м с барьерами. Её результат — 12.53.

Серебряная награда досталась венгерской бегунье Луце Козак — 12.69, а бронзу взяла Дитаджи Камбунджи из Швейцарии с результатом 12.74. Козак, прибежавшая второй, установила национальный рекорд своей страны.

21-летней представительнице Польши уже покорялся чемпионат Европы 2021 года до 23 лет. Легкоатлетка также брала серебро на чемпионате Европы до 20 лет.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины



1. Пия Скшишовская (Польша) — 12,53 сек.

2. Луца Козак (Венгрия) — 12,69 сек.

3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) — 12,74 сек.

4. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,75 сек.