Полька Скшишовская выиграла ЧЕ в беге на 100 м с барьерами
Поделиться
Польская спортсменка Пия Скшишовская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в Мюнхене на дистанции 100 м с барьерами. Её результат — 12.53.
Серебряная награда досталась венгерской бегунье Луце Козак — 12.69, а бронзу взяла Дитаджи Камбунджи из Швейцарии с результатом 12.74. Козак, прибежавшая второй, установила национальный рекорд своей страны.
21-летней представительнице Польши уже покорялся чемпионат Европы 2021 года до 23 лет. Легкоатлетка также брала серебро на чемпионате Европы до 20 лет.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины
1. Пия Скшишовская (Польша) — 12,53 сек.
2. Луца Козак (Венгрия) — 12,69 сек.
3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) — 12,74 сек.
4. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,75 сек.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
00:58
-
00:39
-
00:29
-
00:13
- 21 августа 2022
-
23:46
-
23:32
-
23:18
-
23:11
-
23:02
-
22:23
-
21:31
-
21:18
-
20:48
-
19:40
-
19:27
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:21
-
17:57
-
16:59
-
16:19
-
15:43
-
15:33
-
14:11
-
12:38
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
11:59
-
00:15
-
00:06
-
00:00
- 20 августа 2022
-
23:49
-
23:22
Партнерский контент