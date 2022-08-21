Немец Джулиан Вебер завоевал золотую медаль ЧЕ в метании копья
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Немец Джулиан Вебер завоевал золотую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Мюнхене (Германия), в метании копья.
Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины. Финал
1. Джулиан Вебер (Германия) — 87,66 м.
2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 87,28 м.
3. Ласси Этелятало (Финляндия) — 86,44 м.
4. Витезслав Веселы (Чехия) — 84,36 м.
5. Тони Куусела (Финляндия) — 80,20 м.
6. Патрик Гаилумс (Латвия) — 78,82 м.
7. Андриан Мардаре (Молдова) — 77,49 м.
8. Ролан Страбиндерс (Латвия) — 77,10 м.
Бронзовый призёр Ласси Этелятало установил персональный рекорд.
Чемпионат Европы в Мюнхене (Германия) проходит с 15 по 21 августа. Следующее европейское первенство запланировано на 2024 год. Соревнования пройдут в Риме (Италия).
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