Немец Джулиан Вебер завоевал золотую медаль ЧЕ в метании копья

Немец Джулиан Вебер завоевал золотую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Мюнхене (Германия), в метании копья.

Лёгкая атлетика. Метание копья. Мужчины. Финал

1. Джулиан Вебер (Германия) — 87,66 м.

2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 87,28 м.

3. Ласси Этелятало (Финляндия) — 86,44 м.

4. Витезслав Веселы (Чехия) — 84,36 м.

5. Тони Куусела (Финляндия) — 80,20 м.

6. Патрик Гаилумс (Латвия) — 78,82 м.

7. Андриан Мардаре (Молдова) — 77,49 м.

8. Ролан Страбиндерс (Латвия) — 77,10 м.

Бронзовый призёр Ласси Этелятало установил персональный рекорд.

Чемпионат Европы в Мюнхене (Германия) проходит с 15 по 21 августа. Следующее европейское первенство запланировано на 2024 год. Соревнования пройдут в Риме (Италия).