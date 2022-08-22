16-летний украинец второй раз в карьере завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду
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16-летний украинец Алексей Середа завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия), по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка, 10 м.
1. Алексей Середа (Украина) – 493,55.
2. Ноа Уильямс (Великобритания) – 459,00.
3. Бен Катмор (Великобритания) – 438,35.
Для юного украинца это вторая золотая медаль чемпионата Европы, первую он выиграл на соревнованиях в 2019 году. Тогда Алексею было 13 лет, он стал самым юным чемпионом Европы. Отметим, что Середа стал первым украинцем, который завоевал две золотые медали в данной дисциплине.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 11 по 21 августа. На нём впервые были проведены соревнования по хайдайвингу.
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