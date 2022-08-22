Двукратного чемпиона России по гандболу задержали в Беларуси во время сборов

Российского гандболиста Александра Синицына задержали в Беларуси во время тренировочных сборов. Об этом сообщает Baza.

Двукратный чемпион России Александр Синицын является игроком гандбольного клуба «Донские казаки». В составе своего клуба он отправился в Брест (Беларусь) на тренировочные сборы. После одного из матчей игроки клуба зашли в караоке, где произошла потасовка с участием спортсменов. Александра и других участников конфликта в тот же день задержали, но позже всех, кроме Синицына, выпустили, а на гандболиста завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Близкие спортсмена говорят, что он две недели сидит в СИЗО и с ним нет прямой связи, также они считают, что дело может быть сфабриковано.

Белорусский адвокат по назначению передал, что Синицын может выйти из СИЗО, только если заплатит пострадавшему $ 10 тыс. и залог следствию ₽ 800 тыс.