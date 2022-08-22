Чемпионкам из России и Украины отчаянно не хватает друг друга. Такую зарубу бы устроили!

В последний день чемпионата Европы в Мюнхене как-то тихо и незаметно прошёл финал в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин.

Здесь, как и совсем недавно на чемпионате мира, зрители могли бы увидеть потрясающую дуэль украинки Ярославы Могучих и россиянки Марии Ласицкене, но остались без захватывающего зрелища. Могучих выиграла, но остановилась лишь на высоте 1,95. Сюда же сумела взлететь Мария Вукович из Черногории, но она уступила Ярославе по попыткам. 1,97 осталась непокорённой.

Новость по теме Могучих выиграла чемпионат Европы. Ласицкене прыгала выше на чемпионате России

Да, это чемпионат Европы, где уровень конкуренции ниже, чем на чемпионате мира в США, где судьба золота решилась на высоте 2,02, но всё же. Не покидало ощущение, что Ярославе, которая была фаворитом соревнований, не хватало конкуренции, сильного спортивного раздражителя в лице своего кумира и главного соперника последних лет. Поэтому и результат такой.

Но это же правило работает и в обратную сторону, если мы говорим о выступлениях олимпийской чемпионки и трёхкратной чемпионки мира на турнирах в России. Ласицкене за весь сезон лишь один раз взяла планку на гроссмейстерской высоте – 2,00. Произошло это на чемпионате России.

Оно и понятно: какой смысл рваться и выдавать чудеса, сродни тем, что были в 2021 году в Токио, если исход соревнований понятен ещё до их начала, а рваться за два метра нет ну совершенно никакой необходимости. Да, в прыжках в высоту атлет в чистом виде борется только с планкой, но без соперника должного уровня почти невозможно заставить себя бить рекорды.

И российские, и международные турниры показывают, что чемпионкам из России и Украины отчаянно не хватает взаимной конкуренции. Даже если отбросить все политические мотивы, Ярослава и Мария так закусились бы за золото того же чемпионата Европы, что искры бы летели в разные стороны, а черногорка Вукович, которая до этого выигрывала только турниры для спортсменов малых стран, на золото бы вообще не претендовала, с восхищением наблюдая за разборками мировых лидеров.

Ярослава Могучих Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ярослава, безусловно, порадовалась своей первой золотой медали на крупных международных стартах и выразила надежду, что теперь будет побеждать чаще. Так оно, конечно, и будет, без главной соперницы и самой титулованной девушки в секторе. Но будет ли борьба, интересная болельщикам?

Лишив Марию Ласицкене возможности соревноваться, World Athletics практически выключили из программы легкоатлетического зрелища целый классный вид и демотивировали сразу двух именитых спортсменок.

Призывать срочно изменить что-то, чтобы быстро вернуть наших легкоатлетов на международные турниры, бессмысленно. Просто обидно за двух выдающихся чемпионок, которых по политическим мотивам лишили яркой дуэли, способной привлечь внимание зрителей по всему миру.