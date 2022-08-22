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Климент Колесников стал победителем Спартакиады в заплыве на 100 метров на спине

Климент Колесников стал победителем Спартакиады в заплыве на 100 метров на спине
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 пловец Климент Колесников стал победителем финального заплыва на 100 метров на спине на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов.

22-летний Колесников преодолел дистанцию за 52,90 секунды. Вторым финишировал Павел Самусенко (53,16 секунды,) тройку призёров замкнул Николай Зуев (53,91).

Другие результаты второго дня соревнований:

200 м, комплексное плавание, мужчины, победитель – Илья Бородин (1.58,78 секунды)
100 м на спине, женщины, чемпионка – Дарья Устинова (1.01,27)
200 м, вольный стиль, мужчины, победитель – Михаил Довгалюк (1.47,20)
100 м, брасс, мужчины, победитель – Даниил Семьянинов (59,64)
800 м, вольный стиль, женщины, чемпионка – Маргарита Ершова (8.38,01)
Смешанная комбинированная эстафета, победители – сборная Санкт-Петербурга (3.47,22).

Всероссийская Спартакиада стартовала 10 августа. Соревнования по плаванию проходят в Санкт-Петербурге и завершатся 26 августа.

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