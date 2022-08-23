Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Усэйн Болт зарегистрирует свою фирменную позу как товарный знак

Усэйн Болт зарегистрирует свою фирменную позу как товарный знак
Комментарии

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт хочет зарегистрировать свою фирменную победную позу как товарный знак. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что Болт подал заявку на регистрацию на прошлой неделе в США. Товарный знак легкоатлета представляет собой чёрный силуэт спортсмена в фирменной позе на белом фоне. Болт намерен использовать изображение на таких предметах, как одежда, ювелирные изделия, обувь, а также на ресторанах и спортивных барах, как показывает заявка.

Напомним, за время выступлений в лёгкой атлетике Усэйн установил восемь мировых рекордов. Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.

Чемпионкам из России и Украины отчаянно не хватает друг друга. Такую зарубу бы устроили! Чемпионкам из России и Украины отчаянно не хватает друг друга. Такую зарубу бы устроили!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022