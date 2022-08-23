Усэйн Болт зарегистрирует свою фирменную позу как товарный знак

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт хочет зарегистрировать свою фирменную победную позу как товарный знак. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что Болт подал заявку на регистрацию на прошлой неделе в США. Товарный знак легкоатлета представляет собой чёрный силуэт спортсмена в фирменной позе на белом фоне. Болт намерен использовать изображение на таких предметах, как одежда, ювелирные изделия, обувь, а также на ресторанах и спортивных барах, как показывает заявка.

Напомним, за время выступлений в лёгкой атлетике Усэйн установил восемь мировых рекордов. Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.