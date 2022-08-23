В «Донских казаках» назвали провокацией задержание в Беларуси российского гандболиста

Спортивный директор таганрогского клуба «Донские казаки» Василий Филиппов назвал причину конфликта с участием российского гандболиста Александра Синицына, которого задержали в Беларуси за потасовку в караоке-баре.
«Ситуация следующая: адвокат вскоре должна решить вопрос о досрочном освобождении Синицына, случившееся мы считаем провокацией против российского гражданина, поэтому рассчитываем, что ситуация разрешится благополучно.
Представьте, что в другой стране вам в лицо скажут: «Вы, русские, убирайтесь отсюда». Что вы сделаете? Есть факт, подтверждающий, что такие слова были сказаны. Ситуация не очень приятная. Поскольку разбирательство проходит в дружественной нам стране, надеемся на справедливый исход», — приводит слова Филиппова ТАСС.
Двукратный чемпион России Александр Синицын является игроком гандбольного клуба «Донские казаки». В составе своего клуба он отправился в Брест (Беларусь) на тренировочные сборы. После одного из матчей игроки клуба зашли в караоке, где произошла потасовка с участием спортсменов. Александра и других участников конфликта в тот же день задержали, но позже всех, кроме Синицына, выпустили, а на гандболиста завели уголовное дело по статье «Хулиганство».
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