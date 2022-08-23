«Это будет очень сложно, но в этом-то и интерес!» Чимрова — о проекте «Царская битва»

Многократный призёр чемпионатов мира и Европы в плавании баттерфляем Светлана Чимрова оценила проект «Царская битва».

Первая «Царская битва» пройдёт 25 сентября между Чимровой и призёром чемпионата мира, чемпионкой Европы спинисткой Дарьей Устиновой. Спортсменки проплывут по 50 метров всеми стилями, а затем 100 метров комплексом.

«Проплыть пять дистанций за час? Это будет очень сложно, но в этом-то и интерес! Хочется посмотреть, насколько кого хватит. Очень интересная идея — будет движуха, шоу. Будет поинтереснее, чем сейчас. Будет драйв, музыка, возможно, светошоу. По крайней мере, очень надеюсь на это. Мы постараемся сделать всё, чтобы было интересно и круто смотреть!

Даша Устинова сильный соперник? Да, мы с ней чем-то похожи, потому что обе плаваем совершенно разные дистанции. Единственное — она плавает и спину, и кроль, а я — только дельфин. Но в этом-то и интерес! Посмотрим, что там получится», — сказала Чимрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.