Алексей Вербов очертил круг претендентов на титул чемпиона мира по волейболу 2022 года

Бывший либеро сборной России, а теперь главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов очертил круг претендентов на титул чемпиона мира – 2022.
Мужской чемпионат мира по волейболу был перенесён из России из-за ситуации на Украине. Соревнования стартуют в Польше и Словении 26 августа без участия отечественных волейболистов.
«Фавориты — Польша, Франция, США, Бразилия. Если Италия подойдёт в хорошем состоянии и будут физически готовы их основные доигровщики, тоже может преподнести сюрприз. Куба — молодые дерзкие ребята, которых мы давно не видели на международной арене, они сейчас вышли на следующий сезон в финальную часть мировой Лиги наций. А ещё в кубинскую сборную вернулся Робертланди Симон, есть и Марлон Янт — это топовые игроки из итальянского чемпионата. Ещё есть Словения, которая играет дома, у неё есть хорошие игроки, способные удивить. Помимо этого, Аргентина и Иран, неприятные соперники, которые в любом матче могут преподнести сюрприз», — приводит слова Вербова телеграм-канал Радио «Движение».
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