Климент Колесников — о призовых: за просто так большинству ребят было бы сложно выступать

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников высказался о размере призовых на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Слышал и про призовые, и про то, что ребята говорят про них. Я со всеми общаюсь, поэтому обо всём осведомлён. Понятно, что важнее именно сами соревнования, а то, что призовые идут плюсом, — это приятно. Призовые есть на любых соревнованиях, единственное, что это не везде официально оглашается, то есть не постится призовой фонд.

Но те спортсмены, которые участвуют в турнирах, думаю, осведомлены. Тут нет гонки за деньгами, но за просто так большинству ребят было бы сложно выступать. У каждого своя мотивация, свой предел возможностей. Всё-таки будет выгоднее выступить, рвать себя и свой организм, чтобы что-то получить, нежели ты будешь делать это ради ничего или ради медальки», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.