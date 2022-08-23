Боброва, Мельникова и Нагорный выступят в звёздном заезде на байдарках в Москве

Представители семи видов спорта примут участие в показательной звёздной гонке байдарок-четвёрок «Заезд дружбы», которая пройдёт в Москве 28 августа — в заключительный день Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.
Среди участников олимпийские чемпионы и призёры Игр, медалисты чемпионатов мира. Принять участие в звёздном заезде планируют Екатерина Боброва (фигурное катание), Майя Гурбанбердиева, Влада Чигирева и Алла Шишкина (все — синхронное плавание), Ульяна Донскова и Дарья Трубникова (обе — художественная гимнастика), Надежда Бажина и Илья Захаров (оба — прыжки в воду), Эмина Малагич (шорт-трек), Марина Кисконен и Карина Бакланова (обе — футбол), Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Давид Белявский и Антон Голоцуцков (все — спортивная гимнастика).
Каждый экипаж будет составлен из двух профессиональных гребцов и двух спортсменов, представляющих другие виды спорта.
Соревнования пройдут в акватории гребного канала «Москва» в Крылатском с 25 по 28 августа. Они будут посвящены десятилетию победы Постригая и Дьяченко на Олимпиаде-2012 в Лондоне в заезде байдарок-двоек на дистанции 200 метров.
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