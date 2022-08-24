Евгения Чикунова: не скажу, что я сильно скучаю по международным стартам

Многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о невозможности участия в международных стартах.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.
«У нас есть в России конкуренция, есть быстрые секунды. Возможно, мы не всегда выходим на такое время, как на международных стартах, но всё равно у нас есть соперничество. Я бы не сказала, что в России плывётся как-то плохо, и я очень сильно скучаю по международным стартам. Конечно, хочется поездить, поплавать с зарубежными соперниками. Но пока такая ситуация. В конце августа тяжеловато плыть, и физически, и эмоционально. Но хочется приблизиться ко времени 2.22 примерно. Конечно, есть желание превзойти время, показанное на чемпионате Европы. Трансляции чемпионата Европы я не смотрела, только результаты. На сотне брассом мне пока тяжело выйти на мировой уровень, но на 200 метрах я всегда смотрю, как соперники раскладываются. Так что турнир не прошёл мимо меня», — сказала Чикунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
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