Евгений Рылов: сейчас много с самим собой работать надо, потому что долго валял дурака

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о своих тренировках в год после победы в Токио.
В январе 2022 года Рылов сменил тренера: ушёл от Андрея Шишина к молодому специалисту Оксане Логвиновой. В качестве причины называлась необходимость снизить нагрузки.
«Пока не могу полностью восстановить выносливость. Слишком долго отдыхал, видимо. После Олимпиады я решил не плавать. Я выступал, но не тренировался, и это сказалось на функциональном состоянии. Я не держал объёмы, плавал не по 40, а по четыре километра в неделю. Мне сейчас много с самим собой работать надо, потому что долго валял дурака.
С новым тренером стало морально проще. Теперь меня не давят, меня бьют (смеётся). Но действительно стало легче морально. Если бы я так начинал год, как сейчас, меня бы тренер похоронил морально. Раньше нужен был результат, и тренер давил меня до последнего, а сейчас стало чуть полегче. Чуть изменился подход к тренировкам, чуть больше ускорений», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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