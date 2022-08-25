Тренер «Чеховских медведей» объяснил, почему бывший игрок клуба ввязался в драку

Бывший главный тренер сборной России по гандболу, наставник «Чеховских медведей» Владимир Максимов объяснил, почему бывший игрок его команды Александр Синицын ввязался в драку в Бресте и оказался в изоляторе временного содержания.

В августе двукратный чемпион России Синицын пополнил состав «Донских казаков» и вместе с командой выступал на Кубке Белгазпромбанка в Бресте. Там он ввязался в драку с работником караоке-бара. Александра и других участников конфликта задержали, но позже всех, кроме Синицына, выпустили, а на гандболиста завели уголовное дело по статье «Хулиганство».



«Он был немного замкнутым человеком в силу определённых обстоятельств, которые на него свалились: у него в семье произошла трагедия, он переболел ковидом, перенёс непростую операцию на позвоночнике. Клуб за всё заплатил, но человек захотел зарабатывать деньги, что понятно — у него есть семья, он хотел её обеспечивать. Думаю, когда он попал на благодатную почву, получив контракт в новом клубе, наступила психологическая расслабленность.

Если верить тому, что говорят, то была потасовка, всего было человек пять. Если бы те, кто был с ним рядом, оттащили бы его за уши, то он бы сейчас не сидел. А так как ребята попались порядочные, хорошие, надёжные, то они все быстро ушли.

Думаю, имела место бесконтрольная ситуация. У меня все спортсмены под прицелом, к ним, безусловно, есть доверие, но есть такая поговорка: «Доверяй, но проверяй». У меня очень большие штрафы, если игрок попадается на употреблении алкоголя, за повторный случай вообще можно остаться на прожиточном минимуме. Без этого нельзя, можно сто раз сказать, но менталитет остаётся — их, к сожалению, надо заставлять», — приводит слова Максимова ТАСС.