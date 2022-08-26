Тренер сборной Польши: пусть соперники спросят у себя: а были ли равные условия прежде?
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Тренер мужской сборной Польши по волейболу Никола Грбич отреагировал на критику системы проведения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Польше и Словении. Ранее высказались наставники сборных Сербии и Болгарии.
«До турнира всё ясно, поэтому я не вижу здесь проблемы. Соперники имеют право сказать, что в спортивном плане не всё будет равным. Но пусть спросят себя: а были ли равные условия прежде?», − приводит слова Николы Грбича Sport.pl.
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. Сборная Польши сыграет в группе с командами Болгарии, Мексики и США. Поляки в первом матче на турнире встретятся со сборной Болгарии. Игра начнётся 26 августа в 21:30 мск.
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