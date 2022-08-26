Президент Польской федерации волейбола ответил критикам формата ЧМ-2022

Президент Польской федерации волейбола Себастиан Свидерски ответил на критику системы проведения чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022, который пройдёт в Польше и Словении.

«Является ли спорт абсолютно честным? Мы знаем, что не совсем, этого трудно достичь. Хозяева всегда имеют некоторую выгоду в организации мероприятия. Для нас самое главное, что другие уже знают, как всё будет решаться до турнира, могут привыкнуть и во всём разобраться. Мы не хотели, чтобы ситуации прошлых лет повторились. Тогда о многих вещах мы узнавали только во время чемпионатов мира или Европы, и это всех раздражало больше», − приводит слова Себастиана Свидерского Sport.pl.



Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 пройдёт с 26 августа по 11 сентября. Сборная Польши сыграет в группе с командами Болгарии, Мексики и США.