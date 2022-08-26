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Тренер Сербии предположил, что поляки могут умышленно проиграть США на ЧМ по волейболу

Тренер Сербии предположил, что поляки могут умышленно проиграть США на ЧМ по волейболу
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Тренер мужской сборной Сербии по волейболу Игор Колакович прокомментировал систему проведения чемпионата мира и предположил, что поляки могут умышленно плохо сыграть с США, чтобы сэкономить силы для второго группового этапа. Турнир начинается сегодня, 26 августа.

«Для меня система турнира неплохая. Я не понимаю только одного: почему Польша и Словения будут посеяны под номерами один и два? Я понимаю, что они организуют соревнования, помогают FIVB. Но это чемпионат мира, а не частный турнир. Почему у них такое преимущество вне зависимости от того, как они выступят на первом групповом этапе? Это странное решение.

Поляки могут играть против США без какого-либо давления. А если проиграют, то американцы попадут в первую четвёрку или шестёрку, а Польша избежит их в четвертьфинале. Я действительно не понимаю. Польша и Словения являются организаторами турнира, на их стороне будут болельщики, они могут зарабатывать на билетах, продвигать волейбол и так далее. И к тому же все их команды ещё посеяны. Извините, но меня никто не убедит, что это хорошее решение. Это несправедливо, потому что это чемпионат мира, а не частный турнир, как Мемориал Вагнера», − приводит слова Колаковича Interia.

Сборная Польши сыграет в группе с командами Болгарии, Мексики и США.

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