На Спартакиаде ходок непрерывно отжимался после победы на 20 км в ожидании соперников

Российский легкоатлет Василий Мизинов устроил шоу после победного финиша в соревнованиях по ходьбе на 20 км, которые прошли в Челябинске в рамках Всероссийской Спартакиады – 2022.

Финишировав, Мизинов отказался от предложенной бутылки воды и тут же начал отжиматься. Василий не останавливался до того, как к финишу пришёл следующий спортсмен. «Давай быстрее!» — прокричал Мизинов серебряному призёру Антону Курбатову.

Видео доступно в «телеграм-канале» Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Права на видео принадлежат ВФЛА

Спартакиада. Ходьба. Мужчины, 20 км

1. Василий Мизинов – 1:20.16

2. Антон Курбатов – 1:21.02

3. Кирилл Грудкин – 1:21.30.

У женщин соревнования в той же дисциплине выиграла Эльвира Чепарёва (1:26.12). Второй к финишу пришла Рейхан Каграманова (1:28.31), третьей – Клавдия Афанасьева (1:29.52).