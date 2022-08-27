На Спартакиаде ходок непрерывно отжимался после победы на 20 км в ожидании соперников

Российский легкоатлет Василий Мизинов устроил шоу после победного финиша в соревнованиях по ходьбе на 20 км, которые прошли в Челябинске в рамках Всероссийской Спартакиады – 2022.
Финишировав, Мизинов отказался от предложенной бутылки воды и тут же начал отжиматься. Василий не останавливался до того, как к финишу пришёл следующий спортсмен. «Давай быстрее!» — прокричал Мизинов серебряному призёру Антону Курбатову.
Видео доступно в «телеграм-канале» Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Права на видео принадлежат ВФЛА
Спартакиада. Ходьба. Мужчины, 20 км
1. Василий Мизинов – 1:20.16
2. Антон Курбатов – 1:21.02
3. Кирилл Грудкин – 1:21.30.
У женщин соревнования в той же дисциплине выиграла Эльвира Чепарёва (1:26.12). Второй к финишу пришла Рейхан Каграманова (1:28.31), третьей – Клавдия Афанасьева (1:29.52).
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