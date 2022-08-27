Нидерланды уверенно выиграли у сборной Египта на ЧМ по волейболу

В матче группы F чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Нидерландов в трёх сетах обыграла команду Египта. Итоговый счёт – 3:0 (25:17, 25:22, 25:16). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения).



Соперники команд по группе – Аргентина и Иран сыграют сегодня, 27 августа, в 18:30 мск.

В следующем туре Нидерланды сыграют с аргентинцами, а сборная Египта встретится с Ираном. Матчи пройдут 29 августа.



Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 проходит с 26 августа по 11 сентября. В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши.